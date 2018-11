Répétitions - "Je vais bosser encore plus !" Iris Mittenaere et Anthony Colette

Les répétitions démarrent pour Iris Mittenaere et son partenaire, Anthony Colette. Samedi soir, le couple de danseurs interprétera une rumba sur le célèbre titre de Michel Sardou « Je vais t’aimer ». L’objectif de cette semaine ? Tenter de décrocher pour la première fois un 10 du jury. Et pour cela, notre danseur professionel en attend beaucoup. Il va falloir monter le niveau d'un cran et montrer au jury une rumba beaucoup plus sensuelle, sexy et intense que les dernières fois. Bonus de l’émission du 25 novembre 2018 – Danse avec les stars.