Répétitions - "Je vais me donner à fond" Ambiance studieuse pour Clément Rémiens

L’air de la demi-finale se fait sentir. On retrouve Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova en pleine répétition de leur valse. La pression est à son maximum. Samedi soir, nos célébrités n’auront pas le droit à l’erreur. Pour ce faire, le couple de danseurs a sa stratégie… Danser, danser et encore danser. Une semaine intense mais nécessaire pour ne pas passer à côté du détail qui pourrait jouer en leur défaveur. Ambiance studieuse dans les studios de répétitions ! Bonus de l’émission du 25 novembre 2018 – Danse avec les stars.