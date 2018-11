Répétitions - "Je veux des DIX qui pètent " Camille Combal et Vincent Moscato

On retrouve Camille Combal et Vincent Moscato en pleine répétition de leur Carioca. Une fois de plus, les studios sont chauds aujourd'hui. Le couple de danseurs est plus motivé que jamais à réussir cette danse. Si Vincent Moscato connaît les bases, c’est une première pour Camille Combal. Mais il peut compter sur le soutien indéfectible de son ami qui n’hésite pas à le motiver. Il veut « des dix qui pètent ! ». Réussiront-ils le défi ? Les juges seront-ils séduits par leur prestation ? Bonus de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.