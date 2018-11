Répétitions - "Tu veux un thé ?" Clément Remiens et Denitsa, à l’aise !

On retrouve Clément Rémiens et sa danseuse Denitsa Ikonomova en répétition de leur nouvelle danse. Et cette semaine, le couple de danseurs a fait le choix d’y incorporer un porté. Samedi soir dernier, leur porté avait séduit le jury. Ils sont arrivés à la première place avec le maximum de point, juste devant Iris Mittenaere et Anthony Colette. Leur porté réussira-t-il cette fois-ci à séduire le jury ? Quoi qu’il en soit, c’est toujours avec facilité et grâce que le couple de danseurs effectue la figure. Regardez en images. Bonus du jeudi 08 novembre 2018 – Danse avec les stars.