Répétitions – Vincent Moscato : "Ça va être balayé en deux temps trois mouvements, et bim !"

La troisième semaine de répétitions est déjà bien entamée et il est grand temps de se mettre à jour pour la choré du Face à Face. Cette épreuve ultime est destinée aux deux derniers couples du classement. L'un des deux sera repêché par le public quand l'autre devra quitter l'aventure "Danse avec les stars". Pour l'occasion, Vincent Moscato et sa coach et partenaire, Candice Pascal, s'entraînent sur un Chacha. L'ancien rugbyman a bien mémorisé les pas et comme il le dit si bien : "Là on tient un truc. Ça va être balayé en deux temps trois mouvements, et bim !" - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.