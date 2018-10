Répétitions – Vincent Moscato et Candice : « ça roule du popo ! »

Ce matin on retrouve Vincent Moscato et Candice Pascal en salle de répétitions. Après leur prime samedi soir et leur avant-dernière place, nos deux compères ont du pain sur la planche. L’enjeu est de taille cette semaine pour notre couple de danseurs. La semaine dernière, notre jury était partagé : si sa performance était splendide et pleine d’émotion, techniquement parlant il s’agissait d’une catastrophe… Il va donc falloir redoubler d’efforts pour réussir ce Chacha et tenter de convaincre le jury ! Pour Vincent Moscato, on « roule du popo » et c’est « in the pocket » ! BONUS Danse avec les stars du 13 octobre 2018.