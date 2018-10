Répétitions – Vincent Moscato et Candice - "Tu fais n'importe nawak..."

Après le Quickstep de la semaine dernière, on retrouve Vincent Moscato en pleine répétition de leur prochaine danse. Ensemble, ils vont travailler une danse bien plus lente et bien plus calme : La Valse. Après son premier prime, la pression redescend pour Vincent Moscato. Il attaque serein et confiant cette nouvelle semaine de répétition. Il est prêt à tout pour réussir à convaincre le jury samedi soir. L’objectif : flotter comme du coton ! Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.