Répétitions – “tu voles comme une plume” Basile Boli, tout en finesse

Les répétitions de Danse avec les stars vont de plus belle pour Basile Boli et sa danseuse Katrina Patchett. Cette semaine, le couple va devoir performer sur un Quickstep. Qui dit Quickstep, dit finesse et délicatesse. C’est là tout l’objectif de ces répétitions. Notre ancien footballeur doit apprendre à canaliser sa force et à se déplacer avec légèreté. Il doit « voler comme une plume » ! Un objectif quasi atteint au vu de ses derniers jours de répétitions. On a hâte d’être à samedi pour découvrir le résultat. Extrait de danse avec les stars 9