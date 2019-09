DALS - Répétitions : Hein, Yoann Riou, on attend le bébé !

Yoann Riou nous présente sa maman Armelle. Ce soir, il a décidé de lui dédier sa danse. Et sa mère se met à rêver: "s'il pouvait rencontrer une femme... et me faire un petit fils". Allez Yoann, au boulot ! et sa partenaire de danse Emmanuelle Berne se sont entrainés cette semaine sur un foxtrot. Au placard, les danses rythmées qui amusent le public. Yoann a dû devoir se dévoiler et montrer son côté tendre... Et si personne ne doutait de sa douceur de cœur, on reste dubitatif sur la douceur de ses gestes... Et ce n'est pas Emmanuelle Berne qui nous dira le contraire. Extrait de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.

