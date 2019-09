Liane, à la foly...

Cette année, l'émission Danse avec les stars accueille la célèbre chanteuse Liane Foly. Elle débute en 1988 avec le tube "Ça va, ça vient" , puis s'oriente vers un style jazzy que lui concocte sur mesure son compagnon à la scène, comme à la ville, André Manoukian. Après "Au fur et à mesure" et autre "Doucement" . Quelques années plus tard, la chanteuse revient à des chansons plus traditionnelles de variétés, notamment ses deux derniers tubes, sa reprise de Daniel Balavoine, "La vie ne m'apprend rien" et "On a tous le droit signé Gérard Presgurvic. Extrait de l'émission du 21 septembre 2019 de Danse avec les stars.