DALS - Sami El Gueddari et Fauve Hautot – Rumba – Lady Gaga et Bradley Cooper

Ce second prime est le prime de tous les défis pour Sami El Gueddari. Le champion paralympique dédie cette nouvelle danse à sa compagne, Eve. Amoureux depuis 3 ans, il profite de ce prime de l’amour pour lui dire combien il l’aime. Aux côtés de sa partenaire Fauve Hautot, il interprétera une rumba sur le titre « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper. A-t-il réussi à lacher prise et à dévoiler ses émotions ? Le jury a-t-il été convaincu par sa prestation ? Extrait de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.

