Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand vous attendent pour la grande finale

Demain, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand, son co-animateur d'un soir, accueilleront nos 3 Stars encore en compétition pour la Grande Finale. Après 10 semaines de compétition, les trois derniers couples en lice vont donner le meilleur d’eux même pour une soirée exceptionnelle. Tatiana Silva, Agustín Galiana et Lenni-Kim vont notamment proposer leur prestation la plus marquante de la saison ! Arriveront-ils à prouver au jury qu’ils ont toutes les chances d’atteindre la dernière épreuve ? C’est en fin d’émission que les deux finalistes, désignés au cours de la soirée, devront procéder à un freestyle chacun ! Pour clôturer cette saison en beauté, la chanteuse Louane va s'inviter sur le parquet !