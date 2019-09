"Sensuel et animal", ça commence fort pour Linda Hardy et Christophe Licata

Linda Hardy est heureuse de danser avec Christophe Licata et cela se voit. Elle sait que son partenaire est un danseur de compétition. A son actif, 5 finales... Mais aucune de remportée. Objectif de la saison : remporter le Trophée. Et pour entrer dans la compétition, rien de tel qu'un Tango Argentin. sensuel et animal : tout un programme. Danse avec les Stars, les répétitions, c'est toute la semaine sur MYTF1 et rendez-vous le 21 septembre pour le premier prime de la saison.