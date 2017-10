Sinclair pensait danser avec des fauves. C'est raté ...

Mais pourquoi ? Comme nous, vous vous posez cette même question. Mais que font Sinclair et Fauve Hautot avec un oreiller entre les mains ? Le plus curieux est qu'ils ont vraiment l'air d'apprécier... On connaissait les bienfaits de la sylvothérapie (enlacer les arbres pour en capter toute l'énergie) mais l'oreiller... On en oublierait presque que cette semaine, le roi du funk n'aura pas un mais deux fauves à dompter... Et pour réussir ce challenge, il n'a que quatre petite jours... Les répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.