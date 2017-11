Sinclair : « je suis un animal en cage »

Lorsque l’on dit soirée des juges, vous pensez « soirée exceptionnelle » et vous aurez raison. Mais mettez-vous dans la peau des stars encore en compétition… Soirée des juges veut également dire deux fois plus de coach dans les salles de répétitions… Deux fois plus de boulot et deux fois plus de correction… Rien ne doit trainer. Ni les orteils ni les bras ni les épaules… Bref ! Après deux fois plus de coachs, il faudra deux fois plus de repos. Les répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.