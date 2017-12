Samedi, Sandrine Quétier et Denis Brogniart, son co-animateur d'un soir, accueilleront nos 4 Stars encore en compétition pour une soirée exceptionnelle en hommage à Johnny Hallyday. Pour la demi-finale, les Stars vont danser toute la soirée sur les titres mythiques du chanteur. Pour la deuxième prestation, ce sont les juges qui mèneront la danse ! En effet, chacun d’eux deviendra le coach du couple de son choix et sera en charge de la direction artistique et de la chorégraphie.