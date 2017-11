Switch - Camille Lacourt en brasse.. coulée

Un comble pour un médaillé au Championnat du Monde de brasse... Camille Lacourt brasse de l'air... Candice Pascal tente de trouver une solution en allant chercher une cape de Toréador.... Mais est-ce q'une cape rend notre nageur plus crédible dans son rôle de Toréador ? On pose la question "Je ne pensais pas que le Foxtrot allait me faire cet effet". Agustin Galiana est euphorique. Après quelques heures de doute, le voilà complètement raide dingue de sa nouvelle danse... Il est infatigable... Au point de fatiguer Marie Denigot, sa partenaire.. Il en faut plus ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.