Le switch de l'impossible

La semaine prochaine, le switch fera son grand retour. Attention : cette année on change les règles du jeu : C’est le switch no limit ! Vous pouvez former tous les couples que vous voulez : mixtes… ou non ! Toutes les combinaisons sont possibles ! On s'est donc amusés à mélanger les stars et les danseurs. Comme un avant-goût de la prochain soirée. Attention, vous avez jusqu’à samedi midi pour faire vos choix ! Alors ne perdez pas votre temps… Filez vite sur MYTF1.fr pour former les 7 nouveaux couples qui se produiront ici lors du prochain Prime !