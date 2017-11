Switch – Elodie Gossuin : « Christian doit se battre pour me reconquérir »

Nouvelle semaine et nouveau défi pour Elodie Gossuin qui doit danser avec Christophe Licata loin des bras de son québécois préféré, Christian Millette. En constante progression, Elodie fait la fierté de son nouveau danseur qui ne cesse de la complimenter. « On est belle, on est gracieuse, on sourit. Si tu fais ça, tu vas mettre des étoiles dans les yeux de Christian,» promet Christophe. « Il va se battre pour me reconquérir, » espère bien l’ancienne Miss France. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.