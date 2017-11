Switch : Elodie Gossuin déjà dans le bain avec Christophe Licata

Entre le Québécois et le Marseillais, il y a un océan. Pour Elodie Gossuin, c'est tout un vocabulaire à réapprendre... Et un accent à dompter. On la retrouve en compagnie de Christophe Licata. Ensemble, ils apprennent les tous premiers pas de leur chorégraphie. Samedi soir, ils danseront un Quickstep. Pour rendre compréhensible la chorégraphie, Christophe Licata tente le tout pour le tout... Vive les métaphores... Et au diable le bon goût. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.