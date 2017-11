Switch – Elodie Gossuin vient perturber Joy et Christian

A quelques heures du prime, c’est au tour de Joy Esther et Christian Millette de peaufiner leur chorégraphie sur le parquet de Danse avec les stars avec un tableau gospel. Si le duo espérait bosser tranquille, c’est raté ! Elodie Gossuin et Christophe Licata débarquent sur le plateau en chantant « J’y crois encore » de Lara Fabian. Christian rit jaune à tel point que l’ancienne Miss France lui promet : « T’inquiète pas, je vais revenir ». Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.