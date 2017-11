Switch - Joy Esther : « On va battre les autres ! »

Le relais cha cha donne des ailes à Joy Esther et son partenaire de la semaine Christian Millette ! « On va les écraser les autres, » prévient Christian Millette à propos du relais cha cha. « Les 40 points c’est pour nous, » confirme Joy Esther. « Mais on se tient comment au cha cha ? » demande-t-elle. Parce que oui avant de gagner le relais, il faudrait peut-être penser à s’entraîner … Et au vu des premières répétitions, Joy Esther et Christian Millette ont toutes leurs chances ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.