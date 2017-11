Lenni-Kim a seize ans et déjà beaucoup de talent. Cependant, lorsque l'on a seize ans, on éprouve parfois quelques difficultés à jouer sur tous les registres des sentiments. Surtout lorsque une bomba vous demande de la dompter. Oui, on peut perdre ses moyens ou trouver l'exercice périlleux. Mais tenter, n'est ce pas Lenni-Kim ? Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.