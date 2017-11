Les semaines précédentes, Lenni-Kim nous a proposé des danses joyeuses : samba, quickstep... Tout était dans la joie. Mais cette semaine, on oublie tout ça. Lenni-Kim va devoir devenir un homme, beaucoup plus sensuel. Avec le tango, il va devoir diriger Denitsa. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.