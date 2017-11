Avec le Switch, tout est possible...

Samedi, Sandrine Quétier et Jean-Pierre Foucault, son co-animateur d'un soir, accueilleront nos 7 Stars encore en compétition pour LA SOIRÉE SWITCH ! Grâce à cette thématique désormais culte, les internautes ont pu former les duos qu’ils préfèrent ! Chaque Star va se voir attribuer un nouveau ou une nouvelle partenaire le temps d'une soirée ! À cette occasion, le public va devenir le 5è membre du jury et pourra attribuer une note à chaque couple. A la fin de l’émission, aucune élimination parmi nos célébrités. En revanche, les notes seront tout de même primordiales car elles seront cumulées à celles de la semaine prochaine. Dans la compétition, les Stars n'ont plus une, mais deux notes : technique et artistique. Il leur faudra donc parvenir à allier interprétation et technique pour impressionner le jury !