Switch - Sinclair et Hajiba Fahmi : "Maintenant, caresse-moi..."

Attention : préparez-vous à vivre à vrai moment de fou-rire en regardant cette vidéo. A notre gauche, Hajiba Fahmi, danseuse professionnelle. A notre droite, Sinclair dit Sinclou le roi du funk. Ensemble, notre nouveau duo doit présenter Samedi soir sur le parquet de Danse avec les Stars une rumba... Et la rumba, on vous l'a assez répété ici, c'est... La danse de l'Amooooour. Vous voyez où on veut en venir... Sur le papier, c'est rigolo... Mais quand il faut lier les gestes aux mots, c'est une tout autre affaire... Devinez lequel des deux semble le plus gêné ? Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.