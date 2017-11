Switch - Sinclair doit "rire avec ses fesses" ?

Cette semaine, Sinclair et Hajiba Fahmi sa partenaire ont du pain sur la planche. Ils doivent présenter sur le parquet de Danse avec les Stars, une rumba, la danse de l'amour. On les retrouve en salle de répétitions... Hajiba ne peut retenir un fou rire..."on dirait que tu découvres la vie... ". "Pas faux" répond Sinclair : "Je dois te guider en te poussant. En même temps, il faut que je me tienne droit, que je me pince le dos tout en riant avec mes fesses"... C'est vrai, dit comme ça,on est loin de la danse amoureuse. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.