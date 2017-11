Switch - Sinclair : « Je veux danser avec un garçon »

Après le prime de la semaine dernière, Sinclair a pensé qu’il allait danser avec un garçon et pas n’importe lequel puisque son premier choix s’est porté sur Anthony Colette. Un choix qui n’est pas du goût de Tatiana Silva qui elle n’a jamais caché sa préférence pour le nouveau danseur de la bande. « Pourquoi tu veux me piquer Anthony ? » lui assène la miss Météo. Alors qui le public a-t-il choisi de faire danser avec Anthony Colette ? Après quelques minutes de suspense c’est l’heure de la révélation … C’est Tatiana Silva qui gagne la bataille et qui dansera donc avec Anthony Colette tandis que Sinclair fera équipe avec Hajiba Fahmy. Pas une minute à perdre, il est temps de commencer à travailler avec son nouveau partenaire de danse. Pour Sinclair qui est « traumatisé par la samba », la rumba sonne comme « le retour du calvaire ». Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.