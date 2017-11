Switch : Surprise, Agustin Galiana découvre sa nouvelle partenaire

C'est au tour de Camille Lacourt de découvrir sa nouvelle partenaire pour la semaine. Il quitte la sublime Candice Pascal pour la bondissante marie. Nouveau prime, nouvelle partenaire et surtout gros défi pour Agustin Galiana. Cette semaine, il s'attaque à sa première danse standard : un foxtrot. Une danse extrêmement difficile puisque le rythme est très lent et peut laisser apparaître toutes les possibles imperfections. Allez Agustin, au boulot ! Les exclus et répétitions, c'est tous les jours sur MYTF1.