Switch - Tatiana Silva et Anthony : "tu me fais tourner la tête"

Tatiana Silva et Anthony Colette ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté, samedi soir, lors du prochain prime de Danse avec les Stars. Ils ont donc opté pour des portés totalement vertigineux. Dans ces moments-là, il faut être extrêmement concentré pour ne pas chuter... C'est bien là le problème... Vous qui regardez les répétitions sur MYTF1, vous savez qu'il ne faut pas laisser Tatiana et Anthony dans la même pièce, sinon, le parquet se transforme immédiatement en cour de récréation... Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.