Switch : Tatiana Silva & Anthony Colette : Ils en ont rêvé, le public l’a fait !

Depuis le début de l’aventure, Tatiana Silva et Anthony Colette entretiennent une relation toute particulière dans les couloirs de Danse avec les stars. Alors à l’annonce du prime « SWITCH », il apparaissait comme évident pour les deux de danser ensemble surtout pour Tatiana Silva qui ne voulait danser avec personne d’autre que son chouchou. Le public a entendu son souhait pour le plus grand plaisir de la Miss Météo de TF1 qui va vite devoir se mettre au travail pour exécuter un jive. « C’est comme un poulet qui danse, ça lève toujours sa jambe comme ça ». « On peut voir ça comme ça si tu veux mais moi je le vois pas comme ça, » tente d’expliquer Anthony Colette à sa nouvelle partenaire de danse. C’est pas gagné ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.