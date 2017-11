Switch – Elodie Gossuin n’a peur de rien

Christophe Licata a une nouvelle à annoncer à Elodie Gossuin ! Il s’agit d’une épreuve : le relais cha cha. « On a plus qu’une danse à faire ? » s’inquiète Elodie. Le principe est simple : tous les couples se tiennent prêts pour danser quelques secondes, leur chorégraphie de cha cha devant les juges qui vont attribuer des points bonus pour chacune des prestations. La difficulté pour chaque duo, c’est de ne pas savoir à quel moment de la musique ils vont devoir danser. Pour le couple vainqueur de cette épreuve, 40 points viennent s’ajouter au total des notes. Un bonus qui peut faire basculer le classement des juges ! Loin d’être impressionnée, Elodie Gossuin n’a peur de rien cette semaine au côté de son nouveau partenaire Christophe Licata. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.