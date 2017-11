Switch – Lenni-Kim laisse tomber Denitsa

Danser avec Lenni-Kim, c’est à ses risques et périls ! En délaissant Sinclair pour Lenni-Kim cette semaine, Denitsa Ikonomova ne s’imaginait pas que sa sécurité pouvait être en danger. « Et là j’arrive et je vais me lancer, » prévient pourtant la danseuse professionnelle. « Vas-y, » confirme le jeune Lenni-Kim qui n’assure pas du tout ses arrières. Résultat : Denitsa s’écroule par terre. Heureusement, plus de peur que de mal. Le duo de la semaine en rigole même. Et Lenni a vu juste, MYTF1 ne pouvait manquer une telle prouesse ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.