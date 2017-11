Switch – « Pas la peine de faire cette tête là Agustin »

Cette semaine, petit défi supplémentaire pour nos stars : le relais cha cha. Tous les couples vont s’affronter les uns après les autres sur la piste pour gagner des points supplémentaires. Le premier couple gagnera 40 points, ce qui peut considérablement changer le classement des juges. Marie Denigot prévient Agustin Galiana : « Ok on va faire un beau foxtrot mais il ne faut pas mettre le cha cha de côté ! ». Après quelques pas rapides, Marie rassure son partenaire : « Pas la peine de faire cette tête-là, tu as tout compris ! ». Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.