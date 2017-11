Tatiana Silva et Christophe : c'est l'heure de la baston !

On adore quand il l'appelle Tatou.. ils sont comme chien et chat, frère et sœur... Tatiana Silva et Christophe Licata savent qu'ils progressent moins ces dernières semaines. Christophe tente de motiver sa Tatou.. Et pour ça tous les moyens sont bons. Au programme une séance de boxe... Plus elle tape fort, plus elle peut atteindre un 10 ? Christophe Licata tiendra -t-il la poussée ? Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.