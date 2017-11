Voilà ! C'est simple la danse... "Just a little jambes tendues..." et on déroule. Quand Christophe Licata se prend pour un international dancer, Tatiana Silva jubile. On assiste à une séance d'entrainement fun, où on apprend les pas du quickstep, mais pas que... Vous êtes nul en anglais, regardez cette vidéo, vous allez tout comprendre ! Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.