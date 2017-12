Tatiana Silva et Christophe Licata : « C’est les derniers pas qu’on va faire sur le parquet tous les deux ! »

C’est l’heure de la danse libre ! Et de la finale aussi ! Tatiana Silva et Christophe Licata s’entraînent encore et encore pour être au point pour le jour J. Cette danse libre va servir à départager les deux derniers couples encore dans la compétition. Ça sera la toute dernière danse de la saison ! Christophe attend de Tatiana qu’elle se lâche comme jamais. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.