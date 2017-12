Tatiana Silva et Christophe Licata : de l'émotion sur le plateau

Plus que quelques heures avant la grande finale de "Danse avec les Stars". Une finale qui va opposer Agustin Galiana, Tatiana Silva et Lenni-Kim. Chacun à leur manière ont marqué la saison... Leur évolution sur le parquet a été saluée par toutes les juges. Ils sont les finalistes de la saison. On retrouve Tatiana Silva et Christophe Licata. Ensemble ils travaillent la danse contemporaine qu'ils avaient présentée en tout début de saison en hommage à la maman de Tatiana. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.