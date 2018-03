Tatiana Silva et Christophe Licata : « Mais sors de ce corps ! »

Pour la deuxième danse cette semaine, nos danseurs vont avoir le droit à « ma danse coup de cœur ». Chaque star pourra choisir la musique de leur prochaine prestation. Pour Tatiana Silva et Christophe Licata, les répétitions ont déjà commencé et sous la pluie ! Mais heureusement, notre couple avait prévu le coup. Les parapluies sont de sortis cette semaine et on regarde Tatiana et Christophe danser sur « Singing in the rain » de Gene Kelly. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.