Tatiana Silva et Christophe Licata : "je veux de la douceur..."

Aujourd'hui, on retrouve Tatiana Silva et Christophe Licata encore dans le sud de la France. Ils sont en compagnie de Coralie, la femme de Christophe que les fans de Danse avec les Stars connaissent bien, puisqu'elle dansait les saisons précédentes sur le plateau avec les danseurs pro. Cette saison, elle est "off", mais c'est pour la bonne cause : la naissance d'un Licata's baby. Les présentations étant faites, direction la salle de danse pour les début des répétitions avec la Licata's Family.. Deux fois plus de Licata's fever pour Tatiana, ça promet ! Les exclus et répétitions de « Danse avec les Stars », c’est tous les jours sur MYTF1.