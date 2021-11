DALS 2021 - FINALE - Tayc et Fauve décrochent le score parfait !

Après avoir réalisé une prestation qui devrait rester dans les annales de Danse avec les Stars, l'heure est venue pour Tayc et Fauve de passer devant le jury. Les avis sont unanimes : lles deux complices ont réalisé une performance incroyable, et les membres du jury n'ont qu'une hâte : assister à leur futur spectacle ! Les notes tombent, et c'est le choc pour Tayc et Fauve ! Ils ont enfin décroché le score parfait et ont ainsi placé la barre très haut pour leurs concurrents Michou et Bilal Hassani.