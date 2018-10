Terence Telle et Fauve Hautot l Every got to learn sometimes l Rumba l DALS 09

Quatrième semaine de compétition « Danse avec les stars » pour notre mannequin, Terence Telle, et sa coach et partenaire, Fauve Hautot. Et les répétitions commencent avec le sourire car le couple de danseurs a fini en troisième position dans le classement, exæquo avec Héloïse Martin et Christophe Licata, avec un total de 31 points. Une belle performance. Et pour continuer sur cette lancée, Terence Telle et Fauve Hautot vont tenter d’impressionner les juges avec une Rumba sur un titre de The Korgis : « Every got to learn sometimes ». Cette danse de l’amour va-t-elle ensorceler le jury ? La réponse en image. Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9