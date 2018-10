Terence Telle et Fauve Hautot l Gettin’ jiggy with it l Samba l DALS 09

Troisième semaine, troisième prime, et le mannequin Terence Telle est au meilleur de sa forme. Fauve Hautot, sa coach et ancienne juge de « Danse avec les stars », ne le lâche pas d’une semelle. Le couple de danseurs va devoir mettre les bouchées doubles pour faire mieux qu’au deuxième prime. Pour convaincre le jury qu’ils méritent de continuer l’aventure, Terence Telle va danser pour son frère une Samba sur un titre de Will Smith : « Gettin’ jiggy with it ». Alors, va-t-il réussir à grimper dans le tableau des scores ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9