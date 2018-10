Terence Telle et Fauve Hautot l Live and let die l Paso Doble l DALS S09

Pour ce deuxième prime, Terence Telle et Fauve Hautot ont répété encore et encore pour que leur chorégraphie soit au top. Car pour se hisser à la première place du classement et surtout ne pas se faire éliminer de l’aventure « Danse avec les stars », Terence Telle va devoir se surpasser. Ce soir, le couple va danser un Paso Doble sur un titre de Guns N’Roses : « Live and let die » sans oublier de réaliser le petit défi attribué par les juges. Alors, Terence Telle et Fauve Hautot vont-ils être à la hauteur et arriver premier du classement ? - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9