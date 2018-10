Terence Telle et Fauve Hautot l La superbe l Contemporain l DALS S09

De retour dans « Danse avec les stars » mais cette fois-ci du côté de la piste de danse, Fauve Hautot compte bien mettre tout en œuvre pour que son apprenti danseur, Terence Telle, ait les meilleures notes possibles et que les juges soient plus impressionnés que jamais. Découvrez le couple, Terence Telle et Fauve Hautot, interpréter un Contemporain sur un titre de Benjamin Biolay : « La Superbe ». - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9