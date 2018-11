Terence Telle, Fauve Hautot, Shy’m | Ma Benz | Rumba

Alerte ! Combo de feu ! La température va monter d’un cran dans quelques instants. Quand on associe Terence Telle à la plus animale des danseuses Fauve Hautot, on sait que le couple peut faire des étincelles. Mais quand on associe ce couple à la plus sensuelle des juges Shy’m, on ose à peine imaginer le résultat. Mais quand ce trio décide de danser ensemble, une rumba, la danse de l’amour sur la reprise des Brigitte «ma Benz », cela devient particulièrement électrique. Accrochez-vous, c’est parti - Extrait Danse avec les Stars du 17 novembre 2018