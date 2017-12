Comme chaque semaine, on vous offre sur un plateau le Top des perles ! Et comme cette semaine, c’est la finale de Danse avec les Stars, vous aurez le droit au best-of de l’émission. Et oui, rien que ça ! Alors, regardez et appréciez car c’est le dernier… Extrait de l’émission du 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8