Gaffe sur gaffe, bêtise sur bêtise et blague sur blague, pour tout savoir sur les perles des juges, des coachs et de vos stars préférées, c’est par ici. On a tout regroupé dans un TOP 5, alors préparez-vous à rire comme jamais. - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9