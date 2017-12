Ce soir, pour la dernière soirée de la compétition, les candidats vont agrémenter leur danse d’un peu de fantaisie ! En freestyle, Agustin Galiana et Candice Pascal vont danser sur le titre « Shape of my heart » de Sting, une chanson sur laquelle le couple a tout donné pour convaincre les juges et les téléspectateurs…une toute dernière fois ! - Extrait de l’émission du mercredi 13 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8