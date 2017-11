Sur un Quickstep, Agustin Galiana et Candice Pascal (We go together)

Exit Agustin Galiana et Candice Pascal, place à John Travolta et Olivia Newton-John pour ce prime inédit « Hollywood Night ». Sur un quickstep, l’acteur de Clem et sa danseuse interprètent les rôles principaux dans le remake de « Grease » version Danse avec les stars. Retour en 1978 pour les juges Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot et Nicolas Archambault, ainsi que pour les téléspectateurs de TF1. Extrait de l’émission du Samedi 25 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8